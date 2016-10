Doktor Eposen annab aru: mis oli Johaugi kadunud meigikotis?

«Kotist leiti muuhulgas Itaalia huulekreemi, Saksamaalt pärit hambapastat, üks Soome banaan ja pooleliitrine pudel põhjendamatut ülbust,» kirjutab Lehtilehti. Koti eest olla vastutuse võtnud Norra murdmaakoondise arst Hg Eposen.

«Ma ei vaadanud pakendit ja seetõttu ei märganud, et sinna on trükitud samas kirjas tekst nagu Bjørn Dæhlie 1990ndate aastate hemoglobiinipakkidele. Uurisin küll tuubi pealt kreemi koostisosi, aga ei taibanud, et tekst «tuntud Ida-Saksamaalt» võiks dopingule viidata,» pajatas doktor Eposen ajalehele. «Tavaliselt kontrollib Therese küll kõik ravimid ise üle, aga seekord jäi see tal kahe sinisilma vahele,» lisas doktorihärra.

Artiklis on kommentaariks sõna antud ka teisele dopinguga pahuksisse sattunud Norra suusatähele Martin Johnsrud Sundbyle, kellel oli Lehtilehtile öelda järgmist: «Hhhhhhhnnn khööh khähh». Lõpetuseks lisab oma lühiarvamuse ka FISi peasekretär Sarah Lewis, kes töötavat parajasti Johaugile järgmiseks suveks võistluskeelu määramise kallal.

Loe Lehtilehti koostatud soomekeelset libauudist siit!