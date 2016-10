Maailmameister Ogier kerkis Soome legendide kõrvale

Kuna Kankkunen võitis oma neli tiitlit 1986., 1987., 1991. ja 1993. aastal, on Ogier nüüd Loebi ja Mäkineni kõrval kolmas mees, kes suutnud neli aastat järjest MM-sarja kokkuvõttes löömatuna püsida. Mäkinen tegi sama aastatel 1996-99, Loeb võitis aga kõik oma üheksa tiitlit järjest ehk aastatel 2004-12.

Kaardilugejate arvestuses jääb kõigi nelja tiitli ajal Ogieri kõrvalistmel istunud Julien Ingrassia alla vaid Loebi kaardilugejale Daniel Elenale. Ka Juha Piironen on koos Kankkuneniga võitnud neli MM-tiitlit. Mäkineni tiitlid «jaotuvad» kahe mehe vahel, sest talle luges 1996. ja 1997. aastal kaarti Seppo Harjanne, kahel järgmisel aastal aga Risto Mannisenmäki.

Tänu kahe Sebastieni valitsemisele on MM-tiitel Prantsusmaale rännanud juba 13 aastat järjest. Viimase mitteprantslasena tuli autoralli maailmameistriks 2003. aastal norralane Petter Solberg. Ka selles osas jõudis Prantsusmaa nüüd Soomele järele, sest mõlemast riigist on maailmameister tulnud 14 aastal.

Küll aga on Soomele MM-tiitleid toonud koguni seitse meest – lisaks Kankkunenile ja Mäkinenile veel Markku Alen, Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen ja Marcus Grönholm. Prantslastest on peale Ogieri ja Loebi tiitliga pärjatud vaid Didier Auriol 1994. aastal. Ülejäänud riikidele ehk Itaaliale, Suurbritanniale, Rootsile, Saksamaale, Hispaaniale ja Norrale on alates 1977. aastast kokku jagunud vaid 12 tiitlit.

Volkswageni neljas tiitel kergitas nad autotootjate arvestuses samale pulgale Toyota, Mitsubishi ja Peugeot’ga. Eespool on viis tiitlit noppinud Lancia ning tänu Loebile üheksa tiitlit korjanud Citroёn.