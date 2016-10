Guardiola: Barcelona on 50 aastat mänge domineerinud

Guardiola rääkis BBCle, et Barcelona puhul on tegemist erilise meeskonnaga, kes asub ka kolmapäevast kohtumist suure tõenäosusega domineerima. «Barcelona on eriline klubi, nad on nagu masin,» ütles Guardiola, kes ise on Barcelona mängijana võitnud viis Hispaania meistritiitlit, peatreenerina on ta meistriks kroonitud kolm korda.

«Viimased 50 aastat on Barcelona mänge domineerinud, neile meeldib selline stiil. Seal on imelised jalgpallurid: Lionel Messi, Luis Suarez ja Neymar. Nad on suurepärased kontrarünnakud, kuid samal ajal ehitatakse ka ise imeliselt mängu.»