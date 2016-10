Tänaku boss: Ott tegi taas tugeva sõidu

«Nägime väga ettearvamatuid ilmastikuolusid, kuid õnneks on meil tugevad kruusarehvid, mis toimisid nendes tingimustes hästi,» rääkis Cormack. «Asfaldil oli meil raskusi, kuid areneme iga etapi järel. Ott tegi taas tugeva sõidu, mis tõi nii temale kui DMACKile parima Hispaania ralli tulemuse.»

Tänak lisas: «Tegemist oli keerulise ralliga, eriti vihmasel reedel.» Eestlane võitis neljapäeva õhtul toimunud publikukatse ja tõusis korraks ka ralli liidriks. «Hea oli stardis korraks esikohale tõusta. Nautisin asfaldil toimunud kiiruskatseid, mis on siin väga head ja sujuvad. Hea tunne on sõita, kui asjad kulgevad hästi. Kuues koht tähendab taas soliidseid punkte ning saime järgmiseks hooajaks hea kogemuse.»

DMACKi meeskonnas tegi kaasa ka Sander Pärn, kes sai WRC2-klassis kaheksanda koha. Tema ralli läks aia taha, kuna oli sunnitud neljandal kiiruskatsel katkestama, kuid sai laupäeval ja pühapäeval taas rajale tulla.

«Kahjuks pidime reedel katkestama, kuna kahjustasime autot. Sellest on kahju, kuna ma tõesti tahtsin kruusal hea päeva teha. Hea meel oli selle üle, et asfaldil näitasime arengut. Ma pole ammu asfaldil sõitnud ja püüdsin parandada tehnikat, et nendel sujuvatel ja kiiretel teedel hästi sõita,» rääkis Pärn.