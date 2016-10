Liverpool muutis Mourinho peaaegu sõnatuks

«Mul pole mitte midagi öelda. Nad on hea meeskond,» ütles Mourinho.

Liverpooli kaitseliin pole tänavu suutnud teha ühtegi nullimängu ning Klavani kaitsepartneri Joel Matipi sõnul on viimasel ajal palju harjutatud standardolukordade kaitsmist.

«Sellel nädalal harjutasime palju tsenderdusi ja kõrgeid palle. Kui pall tuleb minu tsooni, siis pean tegema ükskõik mida, et see kaugele ära lüüa,» rääkis ta. «Peame kaitsmisele palju rõhku panema. Võit on alati kõige olulisem, kuid tähtsuselt teine asi on oma värava puhtana hoidmine. 3:2 võit ei ole minu lemmikskoor.»

Liverpooli kaitseliin sellel hooajal

Mäng Arsenali vastu: Clyne, Lovren, Klavan, Moreno (3 sisse lastud väravat)

Burnley: Clyne, Lovren, Klavan, Milner (2)

Tottenham: Clyne, Lovren, Matip, Milner (1)

Leicester: Clyne, Lucas, Matip, Clyne (1)

Chelsea: Clyne, Lovren, Matip, Milner (1)

Hull: Clyne, Klavan, Matip, Milner (1)

Swansea: Clyne, Lovren, Matip, Milner (1)