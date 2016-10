Avo Keel napist kaotusest: pulgakomm võeti suust ära

Keele sõnul jäi mängijatel tihti puudu julgusest riskeerida. «Kodanikujulgust oli kohati puudu. Ma luban mängijatel ka riskida, aga ei tahetud üldse riskida. Tegelikult oli meil võimalik see mäng viienda geimi keskel juba ära lõpetada, aga vähemalt saime neile vastu,» lisas Keel.

Peatreener avaldas kiitust vastaste ukrainalsest sidemängija Dmitri Dolgopolovit. «Selver on tema näol päris kõvasti võitnud, ebameeldiv uudis meile. Hästi terav side,» sõnas Keel.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev tunnistas, et tegu oli hooaja algusele tüüpilise kohtumisega. «Oluline võit. Klassikaline hooaja alguse mäng, aga meil on vaja selliseid erinevaid mänguolukordi, kus oleme nii juhtimas kui kaotusseisus,» sõnas Vassiljev.

Ta lisas, et sai kohtumisest ka palju positiivset ja usub, et novembri alguses peetavateks Meistrite liiga eelringi alguseks on asjad paremad. «Mängijate häälestus on hea, sisekliima hea. Hätta jääme vastuvõtul, Pärnul on kindel trump servimeeste näol olemas ka sel hooajal. Aga välismängijad on meil kõik sellised, kes mulle meeldivad ja meeskonnas toimunud muudatusi ei maksa üle dramatiseerida,» lisas Vassiljev.