Suur tiitlimatš tulekul: Klitško ja Joshua on valmis vastamisi minema

Juba mõnda aega on räägitud, et poksi üliraskekaalu tiitlimatšis võiksid vastamisi minna ukrainlane Vladimir Klitško ja britt Anthony Joshua. Nüüd teatas Joshua agent Eddie Hearn, et sisuliselt on kokkulepe olemas ja mehed on valmis 10. detsembril Manchesteris ringi tulema.