Saluri sai rallikrossi EM-sarja hooaja viimasel etapil üheksanda koha

Parimate väljavaadetega alustas otsustavat päeva Siim Saluri, kellel oli olid head võimalused finaali pääseda. Otsustavaks sai eelsõitude neljas voor, kus Saluri start ebaõnnestus ja vaatamata pingutustele tuli alles 11. tulemus.

Miinimumplaan oli sellega täidetud ja pääs poolfinaali käes. «Olen viimasel ajal vähe võistelnud ja sellest ka ebastabiilsed stardid,» ütles Saluri. «Rallikrossis on need määravad ja kui eelsõitudes annab veel midagi ära teha, siis hiljem läheb raskeks. Kahjuks andis see poolfinaali stardiks mulle kolmanda rea ja sealt enam välja ei rabele.»

Kuidagi ei vedanud Janno Liguril, kellel oli vaja kaitsta üldarvestuse viiendat kohta. Heale plaanile tõmbas kriipsu roolilati purunemine ja nii tuli otsustaval etapil leppida 16. kohaga.

Poolfinaalis tegi Saluri tegelikult hea sõidu, püsis lõpuni liidritega koos, aga kuna keegi riske ei võtnud, siis lõpetati ühes rivis ja nii jäi finaaliuks suletuks. Viimaselt etapilt läks talle kirja üheksas koht, mis tõstis Saluri hooaja kokkuvõtteks 15. kohale. Janno Liguri laeks jäi kaheksas koht.

«Päris kindlasti jäi hooaja jooksul starte väheks ja see mõjus stabiilsusele. Üldkohaga võib ju rahule jääda, aga hea võimalus oli hooaeg finaaliheitlusega lõpetada,» rääkis Saluri. «Nüüd jääb see järgmiseks aastaks. Ega ma jonni ei jäta, Super1600 klassi auto mulle sobib, kogemusi ka juba on - nii et tuleb pingutada.»

Euroopa meistriks tuli ungarlane Krisztian Szabo, kes vaid ühe puntiga edestas Ulrik Linnemanni. Taanlasele tähendas see juba neljandat aastat järjest hõbedaga leppimist. Kolmas oli viimase etapi võitja, leedulane Kasparas Novickas.