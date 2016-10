Bengals ja Hunt said hooaja neljanda kaotuse

Hundi meeskond alustas matši tegelikult hästi ja avaveerandi järel oldi 0:3 kaotusseisus ning teise perioodi lõpuks oli seis 7:10. Benglas lagunes kahel viimasel veerandil, mis kaotati vastavalt 7:15 ja 3:10.

Cincinnati on tänavu pidanud kuus kohtumist ning kahe võidu kõrvale on saadud neli kaotust. Võideti New York Jetsi ja Miami Dolphinist, lisaks Patriotsile on kaotatud veel Pittsburg Steelersile, Denver Broncosele ja Dallas Cowboysile. Järgmisena minnakse 16. oktoobril kodustaadionil vastamisi Cleveland Brownsiga.