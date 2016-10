Vägeva prantslase neljas triumf ja Tänaku tihedad tööpäevad rehvidega

Prantslased, täpsemalt Sebastienid, on autoralli MM-sarja valitsenud ajast, kui Arnold Rüütel oli alles oma presidendiaja keskel. Esmalt näitas konkurentidele üheksal korral tagatulesid Sebastien Loeb, pärast tema lõpetamist on neljal aastal järjest püüdmatuks jäänud nimekaim Sebastien Ogier. Nagu eelkäijal on ka Ogier’ meistritiitlid tulnud üsna kindlalt, tavalisest pisut enam pidi ta higistama vaid üle-eelmisel hooajal.