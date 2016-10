Kontaveit ja Zopp kerkisid edetabelites

Anett Kontaveit parandas oma positsiooni kolme koha võrra ja on 121. kohal. Kaia Kanepi andis ühe koha ära ja paikneb 284. kohal. Naiste esireketiks on endiselt sakslanna Angelique Kerber, kelle järel on teisel kohal Serena Williams. Kolmandal tabelireal paikneb Agnieszka Radwanska.

Meeste edetabelis parandas Jürgen Zopp samuti oma kohta kolme positsiooni võrra ja tema värskeks tabelikohaks on 234. Vladimir Ivanov langes omakorda 18 kohta ja paikneb 538. kohal. Esireketina jätkab Novak Djokovic, talle järgnevad Andy Murray ja Stan Wawrinka.