Patraili ja Jaanimaa koduklubid olid võidukad

Patraili leivaisa Hannover-Burgdorf alistas kodus 35:27 Mindeni meeskonna, Eesti koondise tugitala viskas viis väravat. Jaanimaa tööandja Melsungen oli samuti oma kodus võidukas, kui seisuga 37:25 mängiti üle Stuttgart. Jaanimaa sai kirja ühe värava.

Saksamaa esiliigas purustas Jürgen Rooba tööandja HSG Nordhorn-Lingen kodus Janar Mägi leivaisa EHV Aue lausa 28:16. Rooba skoori ei teinud ning Mägi koosseisu ei kuulunud. Karl Roosna viskas kaks väravat, kui tema koduklubi Esseni TUSEM jäi võõrsil 25:28 alla SG Leutershausenile. Nordhorn-Lingen on kaheksast mängust võitnud pooled ning hoiab 9. kohta. Lõppeval nädalal lõpuks TV 1898 Neuhauseniga ametliku lepinguni jõudnud Karl Toomi koduklubi on kuue punktiga 13. kohal. TUSEM on viie punktiga 15. ja Aue kahe punktiga 20. ehk viimasel kohal.

Islandi kõrgliigas jätkab võiduseeriat Mikk Pinnoneni tööandja Afturelding, kes viimati sai kodus 27:26 jagu Grottast. Pinnonen viskas viis väravat. Seitsmest mängust kuus võitnud Afturelding edestab lähimat konkurenti kolme punktiga.

Rumeenia kõrgliigas võitis Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua viimasest neljast kohtumisest juba kolmanda, kui sai võõral väljakul Reistast jagu 28:25. Eesti koondise joonemängija skoori ei teinud. Esimesest neljast liigamängust vaid neli punkti teeninud Steaua on viimase nelja kohtumisega lisanud kümme silma ning asub tabelis viiendal positsioonil.

Armi Pärdi tööandja Massy Essonne sai Prantsusmaa esiliigas kahe kaotuse kõrvale kolmanda võidu, kui oli Cherbourg'ist üle 33:26. Eestlasest joonemängija kontole kanti kolm tabamust. Massy Essonne on 14 meeskonna seas 5. positsioonil.

Soome kõrgliigas viskas Sten Toomla kaks väravat, kui GrlFK oli võõrsil 27:24 üle HIFK-st. Taavi Tibari ja Ardo Puna tööandja Siuntio sai eestlaste abita 28:19 jagu PIF-ist. Tabelis teisel kohal oleva Valdar Noodla tööandja Helsingi Dicken mängib kolmapäeval kuuendas vooru viimases mängus liiga liidri Riihimäki Cocksiga. GrlFK on 4. ning Siuntio 5. kohal.