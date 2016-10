Lubadus: Johaug tuleb suusarajale tagasi varasemast veelgi tugevamana

Helt fra vi var små og reiste på kretsrenn har du alltid vært et stort forbilde for meg ThereseDet er du som lært meg hvilke holdninger og verdier jeg har. For meg er du den snille, hjelpsomme, ærlige, redelige, sympatiske, omsorgsfulle og ikke minst ansvarsfulle storesøsteren❤️At du har kommet opp i denne situasjonen er for meg helt absurd og utenkelig. Det har ikke gått opp for meg hva du står ovenfor. Jeg kjenner deg alt for godt og vet hva du står for, vi skal komme styrket ut av dette❤️❤️

A photo posted by Karstein Johaug (@karsteinjohaug) on Oct 15, 2016 at 4:32am PDT