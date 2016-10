Kontaveit kaotas tasavägises mängus maailma 25. reketile

Kontaveit võitis mängitud punktidest 108, Garcia aga 106. Kontaveit lõi kuus servässa prantslanna nelja vastu. Esimese servi õnnestumisprotsent oli eestlannal 64, vastasel 62. Mäng kestis kokku pea kaks ja pool tundi.

Enne matši: 121. tabelireal olev Kontaveit ja täna 23-aastaseks saav Garcia pole varem omavahel kohtunud. Garcia seni parim saavutus üksikmängus on kolmel korral suure slämmi turniiril kolmandasse ringi jõudmine, seda suutis ta ka tänavusel US Openil. Paarismängus on prantslanna aga saavutanud kuus WTA turniirivõitu ning koos Kristina Mladenoviciga võideti tänavu suvel Prantsusmaa lahtistel naiste paarismäng.

Kontaveidi ja Garcia kohtumise võitja mängib teises ringis sakslanna Andrea Petkoviciga (WTA 55.) või Luksemburgi tennisisti Mandy Minellaga (WTA 106.). Turniiri parim asetus on maailma edetabeli 11. reketil Petra Kvitoval.