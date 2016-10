Postimehe otsepilt: Kohila alustab ajaloolist teekonda Meistrite liigas

Kohila naiskond pidas ülitähtsate Meistrite liiga mängude eel nädalavahetusel kaks kohtumist Balti liigas, kus võideti laupäeval esmalt 3:1 kodust suurt konkurenti TTÜ-d ja pühapäeval 3:0 Tallinna Ülikooli naiskonda. „Esimesel päeval oli rapsimist ja puterdamist palju, kuid mulle teeb headmeelt, et hoolimata kaugeltki mitte hea vastuvõtu pealt (47,8 protsenti) suutsime näidata kõrget rünnakuprotsenti (47,7),” sõnas Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra Volley.ee-le.

Kaugele ulatuvaid järeldusi nädalavahetuse mängudest siiski teha ei saa, sest Vahtra sõnul on Bari Luka naiskond märgatavalt tugevam. „Loodan meie ründavale ja riskeerivale servile. Peame sellega õnnestuma ja seejärel on juba oluline, kuidas suudame blokiga vastaseid pidurda ja pikki pallivahetusi realiseerida,” vaatas peatreener algavale kohtumisele.

Vastaste juhendaja Vladimir Milacic peab algavas seerias favoriidiks Kohila naiskonda. „Kohilal on rohkem eurosarja kogemust ning nad saavad koduses liigas kõrgema tasemega kohtumisi kui meie,” vahendas teda Euroopa alaliidu kodulehekülg.

Võistkond on sümbioos vanadest ja noortest, kusjuures Montenegro klubi pesamuna 18-aastane Melisa Cenovic kuulub ka riigi rahvuskoondisesse. „Meistrite liigas osalemine annab meile kõigile tohutult motivatsiooni. Tahame tõestada, et vaatamata meie noorusele ja vähesele kogemustepagasile suudame pakkuda võitluslikku ja tasavägist mängu,” sõnas Cenovic.

Lisaks Montenegro kodakondsusega palluritele on võistkonnas ka serblanna Vesna Joksimovic. „Minu eelnevad kokkupuuted Balkani maade koondiste ja klubidega on tõestanud, et alati on sealt tulnud meie jaoks ebamugav vastane. Nad on liikuvad, tehniliselt head ja nagu Balkani maadega juba korda on: kui neile kera kätt anda, siis nad mängivad,” sõnas Kohila naiskonna peatreener.

Meistrite liiga esimesest eelringist pääseb edasi klubi, kes kogub kahe mängu kokkuvõttes rohkem punkte. Nagu võrkpallis ikka, 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Bari Luka ja Kohila VK/E-Service’i korduskohtumine toimub laupäeval Montenegros. Avaringi võitjat ootab teises eelringis matš Belgradi Vizuraga, kaotaja jaoks jätkub eurohooaeg astme võrra madalamal ehk CEV Cup sarjas.

Seni ei ole ükski Eesti naiskond võrkapalli kõige tugevamas sarjas kaasa teinud, möödunud hooajal osales Kohila Euroopa tugevuselt teises ehk CEV Cup sarjas.