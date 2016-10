Käsipalli meistriliigas saab läbi esimene ring

18.10 kell 19:00. Aruküla - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Aruküla Põhikool)

Kui avaringi viimane voor ei paku üllatusi, lõpetavad Kehra, Viljandi ja Viimsi avaringi nelja võidu peal. Kehra peatreener Indrek Lillsoo sõnas, et tabelis 2.-4. kohal paiknevad meeskonnad on hooaja alguses näidanud kõikuvat mängupilti.

«Üllatavalt kindlalt on mõni mäng tulnud ühele poole ja teine mäng läinud teisele poole. Samas on pinget palju ja ma usun, et kõik kolm võistkonda näevad võimalust ka Põlvat võita, kui õnnestub oma mängujoonisest lõpuni kinni pidada,» sõnas Lillsoo ja lisas, et eelmisel nädalal saadud võit Viimsi üle näitas talle, et meeskond leiab aina paremat mängurütmi. «Kui tiim on ühe eesmärgi eest väljas ja võitleb, siis tuleb hea tulemus isegi juhul, kui pole konkreetselt parim päev.»

Aruküla pole suutnud avaringis võiduarvet avada. Peatreener Toivo Järv tunnistas, et teisipäeval on Kehra vastu ilmselt liigne luksus võidulootust hellitada. «Samas on igast mängust midagi õppida. Peame kogemusi omandama, et mingil hetkel hakata järjest vastastelt ikkagi punkte noppima.»

20.10 kell 18:40. HC Tallas - Põlva Serviti (Kuristiku Gümnaasium)

Koduliigas kaotuseta jätkava Põlva Serviti mängumees Kristjan Muuga sõnas, et oktoobris on tiitlikaitsjale sattunud kergemad vastased, mis on meeskonna toonusele hästi mõjunud. «Kui september väsitas korralikult ära, siis nüüd on ikka oluliselt kergem olnud. Põhimehed on saanud rohkem puhata ning varumehed on teeninud mänguaega.»

Kuigi Eestis pole Serviti sel hooajal veel ühtegi kaotust teeninud, pole meistriliiga avaring Muugas võitmatuse tunnet tekitanud. «Võidud oleme kätte saanud, aga mängud on päris kõikuvad olnud. Mõnikord on rünnak alt vedanud ja teinekord oleme omakorda kaitses hätta jäänud. Päris head stabiilsust polegi me leidnud. Kõige tähtsam on muidugi see, et oleme võidupunkte noppinud.»

Meistriliiga debütant HC Tallas lõpetab avaringi suure tõenäosusega ühe võiduga, mis teeniti Aruküla üle. «Selle hooaja mängud meistriliigas on näidanud, et me ei ole kellelgi lasknud endale palju väravaid visata, kuid pole ka ise suutnud palju skoori teha. Kui suudame oma väravaarvet suurendada, siis võime ka edaspidi punkte noppida.»

20.10 kell 19:00. SK Tapa - Viljandi HC (Tapa Spordikeskus)

Tapa on meistriliiga avaringis teeninud kaks võitu ning peatreener Elmu Koppelmann tõdes, et mulluse hõbedameeskonna vastu on võidulisa raske loota. «Viljandi on keeruline vastane ja kvaliteedilt kindlasti tugevam kui Tapa. Lisaks pole ma kindel, kas saan oma kõige tugevamat koosseisu kasutada.»

Avaringi suure tõenäosusega viiendal positsioonil lõpetava Tapa peatreener vaatas hooaja esimesele faasile tagasi kahetiste tunnetega. «Selle koosseisu ja treenituse pealt võtsime maksimumi. Lootsin, et suudame mõnele tugevamale ka paremini vastu saada, aga esialgu polnud selleks võimekust. Samas suutsime Kehra ja Viimsiga mitukümmend minutit päris võrdselt mängida.»

Viljandi peatreener Marko Koks sõnas, et nende meeskond rihib esimese poolaasta tippvormi detsembri alguses toimuvaks karikavõistluste finaalturniiriks ning mängud kergemate vastastega võimaldavad ehk taas leida mängulusti. «Kuni novembri alguseni mängime veel kolm korda Tapaga ja korra Tallasega. Mõistagi ei alahinda me vastaseid, aga ehk aitavad need mängud meeskonnal vormi taastada.»