Johaugi advokaat avaldas info, mis võib suusatähele tuua karmima karistuse

Vastutuse võttis koondise arst Fredrik Bendiksen, kes kinnitas, et tema soovitas sportlasel seda oma katkistele huultele määrida. Varem polnud aga selge, kas Johaug sai Bendiksenilt ainult kreemituubi või võttis ta selle ise pakendist välja. Vahe on selles, et pakendil on suur silt, et kreem sisaldab keelatud aineid, tuubil, aga mitte.

«Therese meenutas, et sai arstilt terve pakendi, juhised, kuidas kreemi kasutada ja kinnituse, et kreem ei sisalda keelatud aineid. Seejärel võttis ta tuubi pakendist välja ja määris seda huultele. Ta ei pannud hoiatussilte tähele. Kui ta oleks neid märganud, poleks ta kreemi kasutanud,» rääkis Hjort. Pakendis oli ka infoleht, kus oli selgelt kirjas, et kreem sisaldab dopinguainete nimekirja kuuluvat klostebooli.

Trofodermini karp. / FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Norra rahvusringhääling (NRK) küsis kommentaari tunnustatud spordijuristilt Gunnar-Martin Kjennerilt, kelle arvates ei näita advokaadi sõnad Johaugi kuigi heas valguses.

«See info võib Therese jaoks tähendada arvatust karmimat karistust. Kui oleks kindlaks tehtud, et teda poleks võimalik klostebooli tarvitamises kuidagi süüdistada, oleks avalikkuse reaktsioon oluliselt pehmem olnud. Kui ta teadis või oleks pidanud teadma, et kreemis on keelatud aine, muudab see karistuse pikemaks. Keelu määramisel peetakse oluliseks seda, et ta oleks pidanud hoiatusi tähele panema,» kinnitas Kjenner.

Esialgset võistluskeeldu pole Norra suusaliit Johaugile määranud, aga maksimaalselt ootab teda nelja-aastane karistus.