Jürgen Klopp: kaotasime liiga varakult kannatuse

Liverpool võõrustas eile Unitedit ning mäng lõppes 0:0 viigiga. Eesti koondislase Ragnar Klavani tiimikaaslased suutsid raamidesse teha kolm pealelööki, ManU vaid ühe, ning pallivaldamine oli Liverpooli kasuks 65%.

«Mäng oli algusest peale väga rabe ja see sobis võib-olla veidike rohkem Man Unitedile. Meie sellist mängu ei tahtnud, seega see oli rohkem nende, mitte meie kasuks,» rääkis Klopp kohtumise järel.

«Aga selline asi võibki mängu alguses juhtuda, sest kohtumise algust ei ole alati võimalik täielikult kontrollida, nii see lihtsalt on. Hiljem tuleb aga leida see mängupilt, kuidas sa tavaliselt mängida tahad. Me kaotasime seekord liiga vara kannatuse - see oli esimeseks probleemiks - ja siis enam polnud meie söödumäng hea. Valdasime palli 65% ja kui sinu käes on nii tihti pall, siis pead suutma sellega teha paremaid asju,» nentis Livepooli loots.

Liigatabelis on Liverpool nüüd 17 punktiga endiselt neljandal koha, United on 14 silmaga seitsmendal positsioonil.