Jose Mourinho süüdistas viigimängus Liverpooli

Liverpooli kodus peetud kohtumises jäi seis 0:0, võõrustajad suutsid vastase värava raamidesse teha kolm pealelööki ManU ühe vastu. «Mitu korda Liverpool täna meie raamidesse lõi? Kaks korda,» proovis Mourinho kohe mängu järel ametlikule statistikale vastu vaielda.

«Kaks pealelööki selle juures, et pallivaldamine oli nende kasuks 65%. Kriitiline tuleb olla just Liverpooli suhtes, see on nende, mitte meie probleem. Arvan, et tegime täna hea esituse. See oli nii meie kui nende jaoks keeruline matš ja arvan, et kontrollisime nii taktikaliselt kui emotsionaalselt mängu,» lisas Mourinho.