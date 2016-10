Galerii: Tartu Ülikool alustas eurosarja ülivalusa kaotusega

Kui mängida oli veel 20 sekundit, juhtis Tartu ühe punktiga. Austria võistkonnale jäi viimane rünnak, mille Tartu mehed aga veaga maha võtsid. Oberwart Gunnersi mängumees viskas mõlemad vabavisked sisse ning kuigi Tartu suutis üleväljasööduga palli veel vastaste korvi alla saada, ei suudetud sealt viimase sekundiga viskele jõuda.

Tartu parim oli 18 punkti toonud Talts, Dorbek sai kirja 15, Milka 12, Sokk 8, Jõesaar 7, Tamm 6 silma. Vastasmeeskonna parim 19 punkti visanud Kuakumensah, McNealy sai kirja 17 silma.

Enne mängu: Tartu ridades teeb täna debüüdi 208 cm pikkune ameeriklasest ääremängija Forrest Robinson. Kindlalt jäävad eemale Kent-Kaarel Vene ja Kristen Meister, kahtluse all on Venky Joisi osalemine.

Lisaks on Tartu alagrupis ka Prantsusmaa tipp Pau-Orthez. Kui Pau-Orthez on Prantsusmaa meistriliigat alustanud kolme võidu ja ühe kaotusega, siis Oberwarti saldo on Austrias esimeste voorude järel 1-1. Laupäeval alistati kodusaalis Klosterneuburg 87:60, nädala eest jäädi aga kodus 71:76 alla Raiffeiseni Welsile.

Oberwart toetub sarnaselt paljudele Kesk-Euroopa klubidele ameerikalstele. Seni on nende resultatiivseimad olnud ääremängija Cedric Kuakumensah (15.5 punkti) ja tagamees Chris McNealy (14,0). Kohalikke pallureid kasutatakse rollimängijatena.