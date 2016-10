Otse: Tartu Ülikool alustab eurosarja, vastaseks Austria meister

Enne mängu: Tartu ridades teeb täna debüüdi 208 cm pikkune ameeriklasest ääremängija Forrest Robinson. Kindlalt jäävad eemale Kent-Kaarel Vene ja Kristen Meister, kahtluse all on Venky Joisi osalemine.

Lisaks on Tartu alagrupis ka Prantsusmaa tipp Pau-Orthez. Kui Pau-Orthez on Prantsusmaa meistriliigat alustanud kolme võidu ja ühe kaotusega, siis Oberwarti saldo on Austrias esimeste voorude järel 1-1. Laupäeval alistati kodusaalis Klosterneuburg 87:60, nädala eest jäädi aga kodus 71:76 alla Raiffeiseni Welsile.

Oberwart toetub sarnaselt paljudele Kesk-Euroopa klubidele ameerikalstele. Seni on nende resultatiivseimad olnud ääremängija Cedric Kuakumensah (15.5 punkti) ja tagamees Chris McNealy (14,0). Kohalikke pallureid kasutatakse rollimängijatena.