Mirkko Moisar: ma ei karda eelseisvat turniiri

Turniiri esimese poolfinaalpaari moodustavad kickboxingu juurde tagasi naasnud Eesti oma superstaar Mirkko Moisar, kelle vastane Rachid Boumalek saabub siia Marokkost. Kuigi Moisarit ootab ees raske õhtu, kus võidu nimel tuleks tal ühe õhtuga maha pidada kaks poksilahingut väga raskete vastaste vastu, on ta ise väga rahulik ning usub, et karjääri raskeimad lahingud on tal alles ees. Moisar, kes on reedese ürituse üks peakorraldajaid, räägib veel videos oma võimalustest turniir võita ja järgmisel aastal Hispaanias XFS maailmameistritiitli nimel võistelda.