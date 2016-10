Ametlik: Toyota WRC-meeskond palkas soomlasest sõitja

Värskelt Toyotasse kinnitatud Hänninen oli samuti asjade käiguga rahul. «See on kui täitunud unistus! Minu jaoks on väga hea võimalus, et sain terveks hooajaks ühineda tiimiga, millel on nii suur potentsiaal,» rääkis Hänninen.

Kuigi spekulatsioone selle kohta, et Hänninen ja tema kaassõitja Kaj Lindström Toyota eest sõitma hakkavad, oli juba ka varem, siis ametlikult kinnitati uudist täna. «Kui Juho tiimiga liitus, siis oli ta äärmiselt motiveeritud ja tahtis kõigest osa saada,» rääkis Toyota tiimi juht Tommi Mäkinen. «Ta sai väga hästi aru, et me ei taha kuskilt allahindlust teha ning et 2017. aasta eesmärgiks on MM-sarjaga tutvuda ja õppida,» lisas Mäkinen.

We are delighted to announce that @JuhoWRC & Kaj Lindström will compete in the 2017 #WRC under the colors of #TGR_WRC! #Toyota pic.twitter.com/Ykhkb0zMh6