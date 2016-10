Zlatan Ibrahimovic viigimängus pettunud polnud: me püsime konkurentsis ja võitleme

«Hooaeg on pikk ja näen paljusid meeskondi, kes meiega samamoodi punkte kaotavad,» rääkis sel suvel ManUga liitunud Ibrahimovic pärast 0:0 viigimängu.

«Igal nädalal võib erinevaid asju juhtuda ja seega on oluline võita kindlasti ära need mängud, mida sa pead võitma, et tipus püsida. Kui võidad kaks mängu järjest, siis oled kohe tabeli tipus, nii on see sel hooajal olnud. Kui me saame kätte need võidud, mida peame võtma, siis püsime mängus, aga tuleb meeles pidada, et hooaeg on pikk. Aga me oleme praegu konkurentsis, võitleme tublilt ja kogume oma punkte,» lisas rootslane.

United paikneb liigas hetkel seitsmendal kohal.