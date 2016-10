McGregor: Mayweather vajab reegleid, sest need hoiavad teda elus

«Floyd kardab võidelda. Ta ei taha võidelda, ta tahab poksida. Mina olen juba öelnud, et minu poolt probleemi pole. Tooge mu raha ning võime teha kindlate reeglite järgi poksimatši. Reeglite järgi, mis hoiavad teda elus. Mina reegleid ei vaja,» rääkis McGregor, kes lisas, et tegemist on kõigest jutuga ning paberil midagi pole.

Mayweather, kes pole poksinud eelmise aasta septembrist saadik, ütles tänavu septembris, et supermatš ei toimu, kuna kaks osapoolt ei suutnud rahaasjades kokku leppida. «Ma üritasin matši teoks teha, kuid see ei olnud võimalik. Seega on vaja edasi liikuda,» teatas Mayweather. «Ma tunnen uhkust, et olen võitlusspordi suurim staar ka olukorras, kus ma ei ole enam tegevsportlane.»