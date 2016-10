Eto andis fännile lubaduse: kui me esikümnesse ei jõua, annan sulle 100 000 eurot

Antalyaspor oli esmaspäevasel liigamängul lähedal saamaks kirja hooaja esimest võitu, ent Rizespor suutis lisaminutitel mänguseisu 1:1 viigistada. Eto läks pärast lõpuvilet vihaste fännide ette ning andis neile lubaduse, et meeskond lõpetab esikümnes.

«Järgmine mäng on meil Besiktasega, mis seisus meie meeskond on ning millal me ükskord võidame?» küsis Etolt tribüünil olnud fänn. «Me lõpetame esikümnes, ma luban teile. Uskuge mind, kui me ei lõpeta esikümnes, annan teile 100 000 eurot,» vastas Eto fännile. Et ilus lubadus ei oleks vaid jutt, võttis Eto mehelt nii telefoninumbri kui nime.

Antalyaspor on Türgi kõrgliigas seitsme mänguvooru järel kolme punktiga tabeli viimane.