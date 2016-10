Transi tehnilise kaotuse põhjustas inimlik eksimus

«See on minu isiklik viga,» rääkis Transi võistkonna esindaja Constantine Burdakov Soccernet.ee-le. «Ma olin kursis, et German-Guri Lvovil oli kolm kollast kaarti teisest liigast Narva Unitedi eest. Aga minu viga oli seotud sellega, et Premium liigas ja teises liigas on erinevad kaartidest tulenevad karistuse süsteemid,» lisas ta.

Nimelt tuleb meistriliigas mäng vahele jätta esimese nelja kollase ning seejärel iga kahe kollase kaardi järel, kuid teises liigas on mängukeeld iga kolmanda hoiatuse järel. Kahe erineva reeglistiku jälgimine oli asjad lihtsalt sassi ajanud.