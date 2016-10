Toyota palkas ülikogenud rallipaari

35-aastasele Hänninenile loeb kaarti 47-aastane Kaj Lindström, kes on olnud autoralli MM-sarjas nii Toyota praeguse tiimijuhi Tommi Mäkineni kui ka näiteks Kimi Räikköneni kaardilugeja. Hänninen on alates 2006. aastast osalenud 43 MM-rallil, tema suurimad saavutused on neli kuuendat kohta ja kolm kiiruskatse võitu. Viimati osales ta mullu Soome MM-rallil ja sai sealgi kuuenda koha, keskendudes seejärel Toyota uue auto testimisele.

2010. aastal võitis soomlane Škodal IRC-sarja, aasta hiljem SWRC-sarja ja 2012. aastal ka ERC-sarja ehk Euroopa meistrivõistlused. Tehasetiimis on Hänninen aga varem sõitnud vaid korra, kui kuulus 2014. aastal Hyundai ridadesse ja tegi kaasa kuuel etapil.

«See on kui täitunud unistus! Minu jaoks on väga hea võimalus ühineda terveks hooajaks tiimiga, millel on nii suur potentsiaal,» rääkis Hänninen väljaande Autosport vahendusel. «Oleme teinud koostööd sellest päevast peale, kui auto esimest korda testiradadele pääses, mis muudab kõik veelgi põnevamaks ja tekitab indu. Ei suuda ära oodata, millal Monte Carlos rajale pääseme.»

Hännineni kinnitamine Toyota põhisõitjaks pole üllatus, sest praegu napib sõitjate turul kogenud mehi, keda Toyota auto arendamiseks vajab. Eeldatavasti saab teise põhisõitja koha tema kõrval teinegi soomlane Esapekka Lappi. 25-aastane Lappi on WRC2-sarja mullune kolmas mees ja hoiab kolmandat kohta ka tänavu.

«Kui Juho tiimiga liitus, siis oli ta äärmiselt motiveeritud ja tahtis kõigest osa saada,» kommenteeris Hännineni palkamist Toyota tiimijuht Mäkinen. «Ta sai väga hästi aru, et me ei taha milleski allahindlust teha ning et 2017. aasta eesmärk on MM-sarjaga tutvuda ja õppida,» lisas Mäkinen Autospordile. «Juho on Yarist algusest peale arendanud ja mitte keegi ei tunne autot temast paremini. Mulle tundub, et tegemist on täiusliku kombinatsiooniga.»