Kullamäe: tegime halva lõpu, aga vastane vääris võitu rohkem

«Viimase 26 sekundi jooksul oli meil võimalus teha kaks viga nii, et vastane vabaviskeid ei saaks. Tegime need võib-olla liiga kiiresti ära. Aga olgu, midagi veel katki polnud. Panin viimaseks rünnakuks väikese koosseisu, vastased samuti. Kõik pidid kaitses vahetama ja kui nende mängujuht oleks raske viske üle Janari ära pannud, siis las nii olla. Aga ta läks korvi alla ja võttis vea välja. Meie poolt halb lõpp,» võttis Tartu peatreener Gert Kullamäe otsustavad hetked kokku.

«Lõpus oli puhas minu viga. Vastane tegi päris osavalt ja mul ei jäänud muud midagi üle, kui talle otsa kukkuda,» meenutas Tartu resultatiivseimana 18 punkti toonud Talts.

Kullamäe leidis, et suure südamega mänginud Oberwart vääris võitu. «Nigel lõpp iseloomustas kogu mängu. Kordagi ei tekkinud tunnet, et domineerime. Võtmed olid ikkagi nende käes. Juhtus nii, et kõik oli seekord meie vastu,» tõdes ta.

Nädala pärast kohtub Tartu võõrsil Pau-Ortheziga.