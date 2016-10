Minister Indrek Saar peab Riigikogu ees spordivaldkonna aastakõne

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et paari viimase aasta areng spordivaldkonnas aitab kaasa 2015. aastal Riigikogus kinnitatud arengustrateegia «Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030» eesmärkide saavutamisele.

«Selle strateegia eesmärk on luua kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond. Põhjamaades liigub ja teeb sporti vähemalt kaks kolmandikku elanikkonnast. Pikem tervena elatud eluiga ja eneseteostus aitab kaasa ka majanduskasvule,» rääkis Saar.

Minister toonitas, et spordipoliitikat tuleb käsitleda tervikuna, mis hõlmab valdkondi noortespordist tippspordini ning korras jooksuradadest olümpiaettevalmistuseni. «Liikumisharrastus ja tulemussport on olulised komponendid sotsiaalse heaolu loomisel ja parandamisel. See on võimalus eri ühiskonnagruppidele omavahel rohkem suhelda. Seetõttu suhtub Kultuuriministeerium teemasse tervikuna väga suure tähelepanuga,» lisas Saar aruannet kommenteerides.

Minister toob aastakõnes muuhulgas esile 2015. aastal käivitunud kõrgema kutsetasemega noortetreenerite toetuse mõju ning tuleva aasta septembrist rakenduva noorte huvitegevuse toetamise kontseptsiooni, mille töötas välja Kultuuriministeerium. Olulise liikumisharrastuse ärgitajana näeb Kultuuriministeerium 2018. aastal rakenduvat tööandja maksusoodustust töötaja tervise- ja spordikulutustelt.

Kultuuriministri ettekannet neil ja paljudel teistel spordivaldkonda puudutavatel arengutel saab jälgida Riigikogu veebilehel. Istung algab kell 14.