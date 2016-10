Ekspert: testivaba suvi võib Johaugile karmilt kätte maksta

«Johaugi juhtumi puhul tuleb välja, et teda ei testitud väga pika aja jooksul. Pean ütlema, et see on pigem üllatav, sest tavaliselt kontrollitakse tippe pidevalt,» rääkis Aukland. «Seetõttu ei saa ta avalikustada oma varasemaid proove ja tõestada oma süütust. Tema jaoks oleks kasulik, kui saaks mõne suvise proovi nüüd lauale panna ja näidata, et oli puhas.»

Ka endine tippsuusataja Anders Aukland tunnistas, et neli kuud ilma ühegi dopinguproovita on pikk aeg. «MK-sarjas sõitvaid koondislasi testitakse pidevalt. Poodiumile jõudvaid sportlasi testitakse igal võistlusel ja väljaspool hooaega on vähemalt viis või kuus testimist. Seega tundub neli kuud tema tasemel sportlase kohta liiga pikk aeg,» ütles ta.

Johaugilt 16. septembril võetud dopinguproovist leiti anaboolse steroidi kolstebooli kasutamise jälgi. Eile selgus, et enne seda andis ta viimase dopinguproovi alles 10. mail ehk 129 päeva varem.