Otse: Barcelona võõrustab Manchester Cityt ja Pep Guardiolat

Manchester City peatreenerina sõidab Barcelonasse Pep Guardiola, kes on Kataloonia jalgpalli elav legend. Mängijana võitis ta Barcelona rivistuses viis Hispaania meistritiitlit, peatreenerina vedas ta klubi riigi meistriks kolmel korral. Hispaania koondises sai ta oma karjääri jooksul kirja 47 kohtumist, lisaks esindas kodukoha patrioot seitse korda ka Kataloonia koondist.

Mängu eel jagus Guardiolal oma endise tööandja kohta vaid kiidusõnu: «Barcelona on eriline klubi, nad on nagu masin. Viimased 50 aastat on Barcelona mänge domineerinud, neile meeldib selline stiil. Seal on imelised jalgpallurid: Lionel Messi, Luis Suarez ja Neymar. Neil on suurepärased kontrarünnakud, kuid samal ajal ehitatakse ka ise imeliselt mängu.»

Tänased mängud:

A-alagrupp:

Arsenal – Razgradi Ludogorets

Pariisi Saint-Germain – Basel

B-alagrupp:

Kiievi Dinamo – Benfica

Napoli – Besiktas

C-alagrupp:

Varcelona – Manchester City

Celtic – Mönchengladbachi Borussia

D-alagrupp:

Müncheni Bayern – PSV Eindhoven

Rostov – Madridi Atletico