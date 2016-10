Sari, kus sõidab tänavu Kevin Korjus, saadetakse hingusele

Prantsuse tootja asutas sarja RS01-mudeli reklaamimiseks ning leiab nüüd, et eesmärk on saavutatud. Kuna nüüd on auto jaoks välja töötatud ka GT3-klassi tingimustele vastav pakett, loodetakse autot edaspidi näha eri tiimide käsutuses näiteks 24 tunni sõitudes, samuti VdeVi, Blancpaini, Clubsporti ja GT Openi sarjades.

Seni on Renault Sport Trophy sarja võistlusi peetud koos vormel-Renault’ 3.5 ja vormel-Renault’ 2.0 EuroCupi etappidega. Kuuest etapist koosneva tänavuse hooaja viimane osavõistlus peetakse eeloleval nädalavahetusel Portugalis Estorili rajal. Pro-klassis teist kohta hoidev Korjus kaotab liidrile Pieter Schothorstile 30 punktiga ning vajab tiitlivõiduks peale oma hea tulemuse ka hollandlase ebaõnne.