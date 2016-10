Lyoni staar keeldus vigastuse ajal palka vastu võtmast

L’Equipe kirjutab, et mees pöördus ühe vigastuse järel klubi juhtide poole ja teatas, et ei soovi saada palka enne, kui ta taas meeskonda aidata saab. Klubi vastus oli aga eitav, kuna palga kinni hoidmine olevat seadusevastane. Lõpuks leiti kompromiss ja Rafaeli palk suunati klubi heategevusfondi.

Rafael otsustas, et raha kulutataks robotile, mis aitab haiglas viibivatel lastel Lyoni esindusmeeskonna mängijatega suhelda. Roboteid kasutatakse tihtipeale meeskonna riietusruumis ja ka väljaku ääres.

«Mulle meeldib, kui saan palka jalgpalli mängimise eest, kuid kui ma ei saa mängida, siis… Mul on hea meel, et sain lastele abiks olla, kuid see oli ka minu jaoks hea. See tegevus aitas ka mind,» ütles Rafael.

Manchester Unitedis mängis Rafael kokku seitse hooaega ja võitis kolm Inglismaa meistritiitlit. Brasiilia koondisega võitis ta 2012. Londoni olümpial hõbemedali.