McLaren seisab silmitsi eduka ajastu lõpuga

Tegelikult lahkus Dennis tegevjuhi kohalt ka 2009. aastal, kuid naasis ametisse viis aastat hiljem. Võimalik, et nüüd lahkub 69-aastane britt lõplikult. Väidetavalt on ta keeldunud sellel aastal lõppevat lepingut uuendamast. Dennise lahkumise taga olevat suur meeskonnasisene võimuvõitlus, mis kestab juba kaks aastat. Autospordi andmetel ei õnnestunud Dennisel saada enamusomanikuks ning praegustel tingimustel ei soovi ta jätkata. Hetkel kuulub Dennisele 25 protsenti meeskonnast.

Kuigi autosport.com paistab oma andmetes üsna kindel olevat, siis teatas McLareni ametlik kõneisik, et Dennis ei astu tegevjuhi kohalt tagasi.

Ron Dennise juhtimisel on McLaren võitnud seitse konstruktorite maailmameistritiitlit. Lisaks on meeskond samal ajal võitnud ka kümme individuaalset tiitlit. Kolm korda on McLareni roolis MM-sarja võitnud Alain Prost ja Ayrton Senna, kahel korral Mika Häkkinen ning korra Niki Lauda ja Lewis Hamilton.