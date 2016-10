Tiitlikaitsja senine hooaeg tekitab segaseid tundeid

Ometi tunnistas peatreener Claudio Ranieri, et vaatamata võidule on ta mängijate peale vihane. Põhjuseks see, et Inglismaa kõrgliigas hoiab tiitlikaitsja kaheksa vooru järel alles 13. kohta. Kaotatud on pooled mängud.

Seda arvestades tundub, et Leicester kavatseb möödunud aasta muinasjuttu korrata hoopis Euroopas, kuna Meistrite liigas jätkatakse kolme vooru järel täiseduga ning alagrupist edasipääs on väga lähedal. Võistluse ajaloo jooksul on sama hea debüütaasta alguse suutnud teha vaid AC Milan, Pariisi Saint-Germain, Juventus ja Malaga. «Selle nurga alt olen ma oma meeskonna üle uhke, kuid Inglismaa kõrgliigale mõeldes muutun ma väga vihaseks,» tunnistas Ranieri.

«Mu karjääri jooksul on midagi sarnast varemgi juhtunud. Meeskond mängib suurel turniiril hästi ja areneb, kuid koju tagasi minnes oleks midagi justkui kadunud. Meistrite liigas on meie mehed väga hästi keskendunud ning kaotavad ilmselt seetõttu palju energiat,» arutles ta. «Tahame seda muuta, kuna Inglismaa meistriliiga on meie prioriteet.»