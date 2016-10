Video: maailma parim malemängija ja kuulus näitlejanna pakkusid üllatuse

Viimati käis norralane New Yorgis enda oskusi proovile panemas Washington Square Parkis. Norralast oli saatmas ka tema näitlejannast sõbranna Liv Tyler.

Kui Tyler oli kohalikele tuntud suurus, siis New Yorgi malesõbrad said alles duelli käigus aru, et nende vastas istub kõrge tasemega maletaja.

«Alguses ma ei teadnud, kellega on tegemist,» tõdes üks mängija, kellel õnnestus Carlseniga mängida. «Ma lihtsalt mängisin. Üritasin võita, kuid tema käike nähes mõistsin, et tegemist on väga tugeva mängijaga. 10 käiguga oli asi läbi.»

Ka teine Carlseniga laua taha istunud kohalik tunnistas, et temagi käest uuriti norralase tausta. «Ütlesin neile, et minu vastas istub tugev mängija,» tõdes ta lihtsalt.

Tyler klõpsis samal ajal Carlseni võidukatest mängudest pilte teha.

25-aastane norralane on varemgi näidanud, et kiire võit on tema jaoks lihtne tulema – 2014. aastal alistas ta Bill Gates’i kõigest üheksa käiguga.

Carlsenist sai suurmeister 2004. aastal, kui ta oli 13 aastat ja 148 päeva vana. See on läbi ajaloo paremuselt kolmas näitaja. Maailmameistriks kerkis ta 2013. aastal, kui ta alistas hindu Viswanathan Anandi. 2014. aasta mais oli tema FIDE reitinguks 2882, mis on läbi aegade parim tulemus.