Kosmiline number: PSG kaotas Ibrahimovici lahkumise järel ülipalju fänne

Ibrahimovic, kes kuulus PSG ridadesse aastatel 2012-2016, liitus sel suvel Inglismaa meeskonna Manchester Unitediga. Rootslase kaasmaalane Blomqvist väitis, et selle ülemineku järel on Pariisi meeskonna toetajate hulk langenud koguni kaheksa miljoni inimese võrra.

«Ta on üks kõige populaarsemaid inimesi Rootsis. Ta on välja andnud oma parfüümi, reklaaminud Volvo autosid ja tal on oma spordiriiete firma. Ta on omaette bränd,» vahendas ESPN The Sunile antud intervjuud.

«Teen palju koostööd Rootsi reisifirmadega, kes pakuvad võimalust minna Manchesteri. Huvi sinna reisida on kolmekordistunud, Zlatan on Rootsis lihtsalt nii suur asi. Arvan, et PSG on kaotanud hinnanguliselt kaheksa miljonit fänni Rootsis, nüüd on nad kõik Manchester Unitedi poolehoidjad,» lisas Blomqvist.