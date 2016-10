Hyundai WRC-meeskond avalikustas tähtsa kuupäeva

«Teatame suure rõõmuga, et meie 2017. aasta masinat esitletakse ametlikult Monza rallishow eel 1. detsembril. Sealne show on fantastiline üritus ja Monza on ideaalne koht, kus meie uut WRC masinat esitleda,» rääkis Hyundai tiimi juht Michel Nanden.

«2017. aasta regulatsioonide järgi on uued autod laiemad ja võimsamad ning oleme kindlad, et järgmine hooaeg saab olema väga meelelahutuslik. Kuigi meie uue auto esitlus on tavaline meediaüritus, siis tahame Monza show'le tulevatele tulihingelistele fännidele pakkuda midagi, mille üle rõõmustada,» lisas Nanden.