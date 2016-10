Putin edutas skandaalse ja sõnaka spordiministri asepeaministriks

Reuters vahendas täna, et Putin kõrvaldas Mutko küll seniselt positsioonilt, kuid määras ta ühtaegu spordi, turismi ja noortepoliitika valdkonna asepeaministriks. Uueks spordiministriks saab Pavel Kolobkov, kes seni töötas Mutko asetäitjana.

Alates 2008. aastast Venemaa spordivaldkonda juhtinud Mutko ametiajal on Venemaa sporti tabanud laiaulatuslikud dopinguskandaalid, mille põhjusena nähakse ennekõike riikliku dopinguprogrammi olemasolu. Seetõttu jäid suvisest Rio olümpiast eemale kõik Venemaa kergejõustiklased ning sellele järgnenud paraolümpiale ei lubatud tervet Venemaa koondist.

Mutko on silma paistnud sõnaka süüdistuste vastu võitlemisega ja on seni kõikidest skandaalidest puhtalt välja tulnud, kuid nüüdses muudatuses võib näha Putini soovi vähemalt formaalselt Mutko Venemaa spordijuhtimise juurest eemaldada. WADA asutaja Dick Pound, kes juhtis Venemaa dopinguskandaali uurimisrühma, on kogu aeg väitnud, et Mutko pidi dopinguprogrammist teadlik olema.

47-aastane Kolobkov on endine vehkleja, kelle auhinnakapis on kuus olümpiamedalit. 2000. aasta Sydney mängudel võitis ta epee individuaalturniiril kuldmedali.