NBA täht pääses vägistamissüüdistusest puhtalt

Süüdistuse kohaselt vägistasid korvpallur ning tema sõbrad 2013. aasta 27. augustil tuttava naise. Rose kinnitas küll vahekorra toimumist, kuid väitis, et see oli vabatahtlik. Naine nõudis korvpallurilt ja tema sõpradelt kahjutasuna üle 21 miljoni dollari, kuid Rose ei soostunud sõlmima kohtuvälist kokkulepet, kinnitades korduvalt, et pole midagi valesti teinud ja on valmis kohtutee jalge alla võtma.

Rose ja naine, kelle nime tema kaitseks protsessi käigus ei avaldatud, olid kaks aastat avatud suhtes, kuid lõpetasid selle mitu kuud enne väidetavat vägistamisjuhtumit. Nimetatud augustiõhtul kutsus Rose naise koos sõbrannaga oma Beverly Hillsi koju, kus joodi alkoholi. Naine väitis, et naasis oma korterisse, kaotas teadvuse ja ärkas magamistoas koos kolme mehega. Rose’i kaitsjad tõestasid aga tekstisõnumite abiga, et naine kutsus mehi korduvalt enda juurde ja avaldas seksiks ise soovi, samuti ilmnes sündmuste käiku uurides, et väidetava kannatanu teadvusekaotusest ei olnud tol õhtul mingit märki.

NBA hooaeg algab nädala pärast, Knicks läheb avamängus vastamisi valitseva meistri Cleveland Cavaliersiga.