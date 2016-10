Vastuoluline tenniseäss loobus turniirist NBA tähtede mängul osalemise tõttu

Rotterdami turniiri direktori, endise tippmängija Richard Krajiceki sõnul vabastati Kyrgios juba sõlmitud lepingust. «Ta eelistab oma kirge oma tööle,» sõnas Krajicek BBC vahendusel. «Tahtsime algul, et ta lepingust kinni peaks, aga nägime hiljuti Hiinas, mis juhtub, kui ta on väsinud ja tennis muutub tema jaoks ebaoluliseks. Me ei taha midagi sellist, seega otsustasime lepingu lõpetada. Soovime, et väljakule astuks tõeline tippmängija.»

Krajicek viitas eelmisel nädalal Shanghai turniiril toimunule, kui Kyrgios rikkus reeglite punkti, mis kohustab mängijat endast alati võidu nimel parimat andma. Austraallane servis pehmelt ja kõndis korra isegi enne punkti lõppemist oma tooli juurde, kaotades lõpuks kindlalt Mischa Zverevile.

ATP määras Kyrgiosele 25 000 dollari suuruse rahatrahvi ja kaheksa nädala pikkuse võistluskeelu, kuid viimasest on austraallasel võimalus juba novembri alguses vabaneda, kui ta otsib abi spordipsühholoogilt. Kyrgios on siiski mõista andnud, et kavatseb keelu ära anda, vabandades ametlikus avalduses oma käitumise pärast ning märkides, et kavatseb väljakult eemaloldud aja jooksul igakülgselt areneda.

NBA tähtede mäng toimub veebruaris New Orleansis ja kuulsuste kohtumine on üks selle osa. Kyrgios kuulus noorukina Austraalia korvpallikoondisesse ning on varasemates intervjuudes märkinud, et eelistanuks tegelikult saada professionaalseks korvpalluriks, mitte tennisistiks.