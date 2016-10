Guardiola kaitses Meistrite liigas rängalt eksinud väravavahti

Bravo vääratas teise poolaja keskel, kui tuli karistusalast välja pallile vastu ja üritas anda söötu meeskonnakaaslasele, kuid lükkas palli otse Barcelona ründaja Luis Suarezi jalale. Suarez saatis palli värava poole teele, kuid Bravo tõrjus selle kätega väljaspool karistusala. Kohtunik ei kõhelnud ja näitas Bravole punast kaarti, kümnekesi mängides lasi City endale lüüa veel kolm väravat.

«Nii kaua, kuni olen peatreener, soovin, et mäng käiks väravavahi kaudu. See ei ole alati võimalik, aga kõik võivad eksida,» kommenteeris Guardiola Bravo äpardust. «Tal on palju kogemusi ja arvan, et viimase kümne aasta jooksul on ta olnud üks maailma paremaid väravavahte. See on talle vaid heaks õppetunniks,» lisas Guardiola.