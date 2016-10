Praegune M-Spordi esipiloot kihutab ka tuleval hooajal WRC-sarjas

Volkswageni, Hyundai ja Citroeni meeskonnad on tulevaks aastaks juba komplekteeritud. Kohti on täidetud ka M-Spordis ja Toyotas. M-Spordil on leping olemas Eric Camilliga ning anonüümseks jääda soovinud tiimi liige rääkis Autospordile, et tuleval aastal kihutab meeskonnas taas ka Ott Tänak.

See tähendab, et Elfyn Evans peab suu M-Spordi autost puhtaks pühkima ning sama on juhtumas ka Östbergiga. Östbergi isa Morten rääkis aga Autospordile, et tema poeg kihutab ka järgmisel aastal MM-sarjas.

«Meil on tegelikult kolm võimalust. Ühest oleme siiski juba loobunud,» teatas ta. «Ma ei saa pakkumiste detaile avaldada, kuid võin öelda, et Mads sõidab ka järgmisel hooajal MM-sarjas.»

Ühe võimaluse kohaselt võiks Östberg sõita taas eratiimi Adapta nime all ning auto rendiks ta jätkuvalt M-Spordist.