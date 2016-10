Eesti koondis tõusis maailma edetabelis 11 koha võrra

Esinelikule järgnevad koha võrra langenud Kolumbia, kuuendana jätkav Tšiili, ühe koha võrra tõusnud Prantsusmaa ning nende järele kaheksandaks langenud valitsev Euroopa meister Portugal. Üheksas on Uruguay ja esikümne lõpetab sinna naasnud Hispaania.

Eesti käimasoleva MM-valiksarja alagrupikaaslastest on Belgia järel kõrgeimal kohal Bosnia ja Hertsegoviina, kelle päralt on 28. tabelirida. Võrreldes eelmise tabeliga on siiski loovutatud viis kohta. Kreeka on kuus kohta tõusnud ja asub 42. kohal, tohutu languse tegi aga läbi Küpros, kes loovutas koguni 52 (!) kohta ja on nüüd 139. tabelireal.

Euroopa jalgpallipere uustulnuk Gibraltar pole veel tabelisse saanud ainsatki punkti ja jagab sellega mõistetavalt viimast ehk 205. kohta. Nullipoisid on lisaks neile veel ka Anguilla, Bahama, Djibouti, Eritrea, Somaalia ja Tonga. Tabeli suurim tõusja on Montenegro, kes parandas oma positsiooni 49 koha võrra ja on nüüd 56. real.

Eesti lähinaabritest on Venemaa koondis ära andnud 15 kohta ja on 53. positsioonil, Leedu on omakorda 19 koha võrra kerkinud ja asub 98. tabelireal. Soome loovutas 17 kohta ja on 101. kohal, 21 kohta ära andnud Läti on Eestist napilt eespool 116. kohal. Kaks kohta kerkinud Rootsi on 39. kohal.