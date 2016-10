Durant jätkab vägikaikavedu Westbrookiga: olime kõigest head kolleegid

«Olime kõigest töösemud,» teatas Durant ajakirjale Rolling Stone antud intervjuus. «Meil mõlemal oli oma punt, kellega ringi liikusime. Russellil olid oma sõbrad, minul omad. Ega selles polnud midagi halba, aga nii see lihtsalt oli.»

Lisaks avalikustas Durant, et oli oma üleminekust Westbrooki teavitanud kõigest tekstisõnumiga, samas kui Thunderi omanikule Clay Bennettile ja peamänedžerile Sam Prestile tegi ta telefonikõne.

Päev varem kirjutas aga Sports Illustratedi ajakirjanik Lee Jenkins, et ka Westbrook on olnud varmas Duranti tögama. Ääremängija andis Warriorsi siirdumisest teada 4. juulil, mis on ühtlasi USA iseseisvuspäev. Westbrook postitas samal päeval sotsiaalmeediasse pildi koogikestest, mis jätsid esmapilgul mulje lihtsast soovist riiklikku tähtpäeva kuidagi tähistada.

Jenkinsi sõnul oli pildil aga ka varjatum tähendus – nimelt oli Duranti ja Westbrooki meeskonnakaaslasel Kendrick Perkinsil komme kasutada treeningul sõna «cupcake» ehk «koogike» nende meeste kohta, kes ei viitsinud piisavalt pingutada ja kergelt alla andsid. Sama termin läks meeskonnas «pehmode» kohta ka laiemalt kasutusele, muuhulgas olevat seda sõna seda mõnuga pruukinud nii Durant kui ka Westbrook. Seega ei olnud Westbrooki foto tagantjärgi vaadates sugugi nii juhuslik nagu võinuks esialgu arvata, vaid pigem selge torge Duranti aadressil.