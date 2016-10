Helenius mattis sõjakirve maha ja tahab raskekaalu MM-tiitli Soome tuua

Sauerland on juba plaaninud Heleniusele järgmiseks aastaks kaks matši, millest esimene toimub märtsis Helsingis. Selle korraldajateks on üheskoos Sauerland ja Nordic Nightmare Promotions. «Oleme kogu aeg uskunud, et Robert võib maailmameistriks tulla. Eesmärk on jõuda nii kaugele, et ta võitleks MM-tiitli nimel,» vahendab Iltalehti promootori esindaja Nisse Sauerlandi sõnu.

Helenius lõpetas 2013. aastal ühepoolselt Sauerlandiga lepingu ja sakslased kaebasid ta selle eest kohtusse, leides, et Helenius jäi neile võlgu. Enne kohtuprotsessi algust jõuti siiski mõlemat osapoolt rahuldavale kokkuleppele. Soomlane alustas Sauerlandiga koostööd juba 2006. aastal ja pidas kaks aastat hiljem esimese profimatši. Tülli mindi selle üle, kui suur osa matši tuludest peaks kuuluma Heleniusele ja kui suur osa promootoritele.