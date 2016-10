Madridis mürgeldanud Legia fännide passid võeti hoiule

Seitset Poola klubi poolehoidjat süüdistatakse Santiago Bernabeu staadioni juures võimuesindajate ründamises, ülejäänud kahele pannakse aga süüks vägivaldset röövimist. Sotsiaalmeediasse on postitatud mitu videot, millel on näha, kuidas poolakad politseinikke ründavad. Mõned vormikandjad said ka kergemaid vigastusi. Et Legia fännid kodumaale ei põgeneks, võttis politsei kõigi kahtlusaluste passid enda kätte hoiule.

Tänavu pärast 21-aastast pausi taas Meistrite liiga algrupiturniirile pääsenud Legia poolehoidjad tekitavad klubile juba mitmendat aastat probleeme, vedades UEFAga vägikaigast ja põhjustades seetõttu klubile rahatrahve. Ka platsil ei lähe poolakatel ülemäära hästi, sest avamängus saadi Dortmundi Borussialt kodus 0:6 saun, seejärel kaotati võõrsil Lissaboni Sportingule 0:2 ja teisipäeval Realile 1:5.

Kuna Legia fännid karjusid avakohtumise ajal tribüünilt rassistlikke hüüdeid, karistati klubi 80 000 euro suuruse trahviga ja kahe nädala pärast toimuv kodumäng Realiga tuleb pidada tühjade tribüünide ees.