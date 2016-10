Jalgpalli otsepilt: Infonet püüab Narvas teha suure sammu tiitli poole

POSTIMEHE TELEMÄNG

Narva Trans – Tallinna Infonet

Reedel 21. oktoobril kell 19.00 Narva kunstmurustaadionil

Kuigi Infonet noppis möödunud reedel Tartu Tammeka vastu kolm punkti, tehti suurem samm tiitli poole päev hiljem – kahe lähima konkurendi kaotused viisid Lasnamäe meeskonna oma esimesele tiitlile väga lähedale. Seekord on Infonetil võimalik laupäevale vastu minna seitsmepunktilise eduga – selleks peab tiitlinõudleja reedel Ida-Virumaal Narva Transi alistama.

Infonet pole oma viimastes võitudes olnud tohutult veenev, kuid teinud täpselt nii palju kui vaja. Mängule tullakse hea emotsiooniga, sest teisipäeval alistati Evald Tipneri karikavõistlustel Levadia ja jõuti klubi ajaloos esmakordselt veerandfinaali. Tabelis on Infonetil vooru eel 73 punkti – neli punkti enam kui Floral ja Levadial ning seitse punkti rohkem kui Nõmme Kaljul. Viimastel on aga üks mäng varuks.

Punkte vajab ka Trans – piirilinna võistkonnal on vaid punkt enam kaheksandal kohal asuvast Tartu Tammekast. Arvestades, et eelmise vooru 0:2 kaotus Florale pöördus mängukeelu all olnud German-Guri Lvovi kasutamise tõttu lõpuks hoopis tehniliseks kaotuseks, tähendab see, et võrdsete punktide korral oleks lõpptabelis kindlasti eelis Transi konkurentidel.

Mängukeeldude arvutamisega peavad narvakad hoolsad olema ka seekord, sest kui Flora vastu platsi äärde jäänud Igor Ovsjannikov, Dmitri Prošin ja Dmitri Barkov saavad väljakule naasta, siis Bi Sehi Elysee Irie, Rizvan Umarov, Viktor Plotnikov ja Svjatoslav Jakovlev jäävad kohtumisest kaartide tõttu eemale. Infoneti poolel ei saa samal põhjusel kaasa lüüa ründaja Vladimir Voskoboinikov.

Transi juhendaja Adjam Kuzjajev: «Nii palju kui on võimalik, soovime positiivseid emotsioone sellel hooajal veel saada. Loomulikult mängime ainult võidule.­»

Transi poolkaitsja Viktor Plotnikov: «Viimane kodumäng liidrite vastu, mis siin rohkem öelda? Peame tõestama endale ja fännidele, et meil on võimet ja tahet ilusat mängu mängida. Me ei anna niisama alla mitte mingil juhul!»

Infoneti peatreener Aleksandr Puštov: «Vajame võitu, mistõttu teeme kõik võimaliku, et seda saavutada.»

Infoneti poolkaitsja Sergei Mošnikov: «Narva Trans on hea meeskond, kes on näidanud, et võib punkte haarata ka tugevamatelt vastastelt. Kindlasti ei tule lihtne mäng, kuid eesmärk on selge – naasta Narvast kolme punktiga!»