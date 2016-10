Itaalia nõuab selgust: kuhu jäävad lubatud FIBA sanktsioonid?

FIBA teatas hooaja eel, et keelab klubidel Euroliiga poolt korraldatavas EuroCupi sarjas osaleda, vastasel juhul pidid kasutusele tulema karmid sanktsioonid. Nõuti, et alaliidud keelaks oma klubidel seal mängimast ning ähvardustes mindi koguni nii kaugele, et lubati vastavate riikide koondised suurvõistlustelt kõrvale jätta. Kõige karmim FIBA ähvardus oli eemaldada 2017. aasta EM-finaalturniirilt kõik sinna pääsenud koondised, kelle riigi klubid EuroCupist osa võtavad.

Nüüd on EuroCupi hooaeg käimas ning seal löövad kaasa näiteks Hispaania, Venemaa, Saksamaa, Leedu, Makedoonia, Sloveenia, Iisraeli ja Horvaatia klubid. Itaalia alaliit kuulas aga sõna ja oma meeskondi EuroCupile ei lubanud. Samamoodi käitus ka Eesti ning Kalev/Cramo loobus oma kohast.

«Meile anti juhised EuroCupil mitte mängida. Osa alaliite on seda reeglit eiranud. Nüüd kirjutasin FIBAle kirja ja nõudsin asjas selgust. Me ei saa sellises olukorras jätkata. Loodan, et Euroliiga ja FIBA jõuavad kokkuleppeni. Itaallased on selle tõttu juba kõvasti lõivu maksnud,» rääkis Petrucci.